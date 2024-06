Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Como buenos amigos y por la hermandad que han estrechado por 30 años, los integrantes de Mercurio se solidarizaron con su compañero Héctor Ugarte, quien desde hace más de dos meses vive un calvario por la salud de su padre.

Alex Sirvent, Elías Chiprut, Rodrigo Sieres y Dany Merlo, se ofrecieron a dar un concierto el miércoles 3 de julio en el Dion Live Center, en San Pedro, para apoyar en los gastos médicos que genera el delicado estado de salud del padre de su «hermano» de corazón.

Aunque ya fue dado de alta, don Héctor sigue en peligro debido a la inflamación del cerebro que sufrió al ser atropellado en las calles de la CDMX mientras manejaba su motocicleta sin casco protector.

El hombre de 76 años se encuentra en casa bajo los cuidados de su ex esposa, de su único hijo Héctor y su nieta Estefy.

«Estar en hospital tanto tiempo es un foco de infección», explicó el cantante, «si a mi papá le da otra infección se muere. Los doctores consideraban que lo mejor ahorita era darlo de alta, pero bajo cuidado médico y la atención de la familia. Estamos deseando que no tenga que regresar al hospital, pero él no está fuera de peligro, él sigue grave».

Ante la falta de un seguro de gastos médicos mayores, Héctor y su madre se han encargado de la cobertura económica. Con esfuerzo el integrante de Mercurio cubrió la cuenta del hospital, pero todos los días tienen gastos por las terapias y los médicos que lo atienden.

«Dentro de este caos que estamos viviendo en la familia, me he encontrado rodeado de muchísimo cariño y apoyo. Mis compañeros de Mercurio se acercaron y me dijeron: ‘Queremos hacer este concierto beneficio de tu papá’. La verdad sí fue muy emotivo saber que tenían esa intención», expresó.