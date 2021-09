Una vez terminada su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la nadadora aguascalentense Fabiola Ramírez aprovechó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para mandar un mensaje a todas las personas que estuvieron pendientes de sus competencias, recordando que fueron tres diferentes en las que participó, con un resumen de una medalla de bronce, un cuarto lugar y, en la restante, un sitio en preliminares.

“Y después de tanta espera, terminé estos grandiosos juegos, literal me llevé el combo completo, fui muy feliz, disfruté tanto y como nunca mis competencias, hoy (ayer) claro que me hubiera gustado ganar nuevamente, pero es un cuarto lugar que me llena de aprendizaje y una medalla de bronce que me llena de alegría. Nuevamente, agradezco con el corazón a todos mis amigos y familia que han estado tan cerca. Los amo mucho y gracias por ser parte de este gran sueño”, fueron las palabras de Ramírez.

En las siguientes horas, se espera que Fabiola regrese a suelo mexicano para ser reconocida como se merece, tanto por el Comité Paralímpico Mexicano como por el Gobierno de México, el cual, comandado por Andrés Manuel López Obrador, ha declarado que les hará una fiesta especial a todos los medallistas olímpicos y paralímpicos. Además, cuando regrese a Aguascalientes también se espera un reconocimiento por parte del Instituto del Deporte y el Gobierno del Estado.