Apenas el pasado domingo en México, el atleta Jesús Arturo Esparza tuvo su participación en Tokio 2020, siendo de los últimos deportistas en participar en esta justa deportiva, al tener al maratón varonil como el cierre de las competencias. Una de las metas que se había trazado el aguascalentense era terminar la prueba, independientemente del tiempo o del lugar en el que quedara, a sabiendas de que había muchos atletas con mejores marcas.

Al final, la meta de Esparza se cumplió al doble, al registrar su mejor tiempo de la temporada y terminar la carrera en el puesto 74, que, sin duda, tiene un gran mérito por lo demandante que es esta prueba y, para ello, están los 22 corredores que no pudieron finalizar su participación. Ahora, un par de días después de su aventura olímpica, Esparza se dio el tiempo de mandar un mensaje a través de sus redes sociales.

“Adiós, Tokio 2020+1, fue un largo camino, en el cual sacaste lo mejor de mí. Ahora termino con más experiencia y ganas de seguir trabajando, la carrera no termina aquí, de hecho, acaba de comenzar una nueva para los siguientes Juegos Olímpicos en París 2024. El mensaje que quiero enviarles es NUNCA TE RINDAS. Gracias a mi familia, amigos y empresas que me apoyaron y apoyan para estar aquí”, fueron las palabras de Esparza, que ahora iniciará su preparación para poder clasificar de nueva cuenta a unos Juegos Olímpicos, lo cual será un reto mayor en donde tendrá que mantener el buen ritmo de carrera durante los próximos tres años.