Tianguis de El Llanito, la España y La Purísima estarían próximos a desaparecer ante las bajas ventas y la alta competencia, informó, Israel Díaz García, director de Mercados del Municipio capital.

Ante la proliferación de nuevos tianguis, algunos de los más antiguos, podrían desaparecer. Como es el caso del emblemático tianguis de La Purísima, que es un tianguis céntrico, pero con la apertura de nuevos espacios de venta en las colonias aledañas, se va mermando la venta y se va quedando poco a poco solo.

“Esperemos que no desaparezca, porque es el más tradicional y el más antiguo de Aguascalientes, hace 30 años cuando La Purísima estaba en su pleno apogeo, eran 10 tianguis en total, hoy son 72”, detalló el director de Mercados.

Otro tianguis que estaría en riesgo de desaparecer es el de El Llanito en el que actualmente sólo asisten ocho comerciantes, así como el de la colonia España que cuando fue reubicado de la calle principal, perdió clientes.

En el caso específico de La Purísima, Israel Díaz le ve más futuro debido a que ahí se encuentran productos que no todos los tianguis manejan. “El problema de La Purísima es que hay un convenio con el mercado Reforma, que no puede haber comerciantes de frutas y verduras a grandes dimensiones, cuando mucho hay con carritos de mano, pero no vas a ver en el tianguis de La Purísima un puesto de 10 o 12 metros de frutas y verduras”, detalló.

En los últimos años, las ventas de “La Puri” han bajado hasta en un 30%, mientras que en el de El Llanito hasta un 80%. Este fenómeno se debe a que los comerciantes que tenían espacios en estas zonas, prefieren migrar a otros tianguis más concurridos.

A decir del funcionario, la temporada navideña es el único consuelo de los tianguistas para generar mayores ingresos.

¡Participa con tu opinión!