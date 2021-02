Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Autoridades sanitarias prevén que el 80 por ciento del personal que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19, tendrá la segunda aplicación del biológico de Pfizer en un lapso de 35 días.

En conferencia de prensa vespertina, Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que durante este periodo no se afectará la eficacia, debido a que la Organización Mundial de la Salud ha aceptado la aplicación de la segunda dosis con una diferencia de hasta de 42 días.

Informó que a la última actualización registrada hasta el corte de las 16:00 horas del viernes, 618 mil 613 de personal de salud han sido inmunizadas, de las que 64 mil 246 o el 10 por ciento ya recibieron la segunda dosis.

“Las segundas dosis llegarán, llegarán a ustedes y esto lo previmos con antelación, ante la situación de este abastecimiento inconstante, que la razón de este abastecimiento inconstante es la velocidad de producción de vacunas en el mundo”, aseguró.

“No es porque no podamos ponerlas, es porque no llegan y no llegan porque se producen a determinada velocidad para los distintos países del mundo”, aclaró, luego de que personal de salud protestara en diversos puntos del País para demandar el refuerzo.

En tanto, Ruy López Ridaura director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades refirió que se contempla que el esquema completo se cubra con la llegada de más embarques que se prevé lleguen los días 15 y 22 de este mes, cuando se esperan 490 mil y 511 mil dosis, respectivamente.

“El mensaje principal para todos los colegas que recibió entre el 13 de enero a la fecha, esta segunda dosis se van a cubrir la gran mayoría, en el embarque del 15 de febrero.

“El 15 de febrero estamos esperando cerca de 490 mil dosis y al siguiente embarque que es el 22 de febrero estamos esperando cerca de 511 mil dosis, y con esto podemos cubrir utilizando el esquema de 35 días a todo este personal que ha recibido la primera dosis y poder cubrir con estos dos embarques al personal de salud que aún falta.

“Digo, falta una proporción menor, pero aún tenemos personal de salud de primera línea en cada una de las entidades federativas e instituciones que faltan por vacunar”, agregó.

Recordó que el 24 de diciembre cuando inició la aplicación de vacunas en México, el esquema propuesto por la farmacéutica era de 21 días de diferencia y que la OMS amplió el intervalo.

También el Grupo Técnico Asesor del Gobierno de México, agregó, también consideró el lapso como seguro.