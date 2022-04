Lía Limón García, alcaldesa panista de Álvaro Obregón, CDMX, estuvo ayer en Aguascalientes para exhortar a los ciudadanos a no limitarse a saber que existen cinco candidatas para la gubernatura del Estado, no basta ser mujer para llegar a los cargos públicos, se necesita una agenda de género y que haya demostrado que sabe gobernar.

En ocasión de su visita para acompañar a Tere Jiménez en su arranque de campaña política, Lía Limón se manifestó convencida que entre mujeres debemos apoyarnos, “pero sobre todo le otorgo mi apoyo porque trae propuesta de gobierno, agenda de género y en todos los ámbitos”.

Luego, invitó a los ciudadanos, tanto mujeres como varones, a fijarse en las candidatas que traigan propuestas, con experiencia de gobierno y con agenda de género, porque de qué sirve que las mujeres crezcan en ocupar espacios de gobierno, si cuando los tienen dejan de voltear a las demás, especialmente a las más desfavorecidas.

Aguascalientes tiene un buen gobierno, con una calidad de vida que tienen pocos estados de la República Mexicana, y que sabe generar resultados, y en la próxima administración, Tere Jiménez se compromete a rescatar lo que el Gobierno Federal ha eliminado.

Es necesario regresar a las estancias infantiles para las madres trabajadoras, que se canalicen recursos para la atención de mujeres víctimas de violencia, que haya compromiso con la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, que haya seguros para jefas de familia, que haya infraestructura y que no haya ánimo de dividir, sino de sumar entre todos los mexicanos.

“Es un orgullo ver a candidatas mujeres, pero lo importante es fijarse en quiénes tienen propuesta de género y quiénes no, quiénes tienen experiencia de gobierno y quiénes no, quiénes han dado resultados y quiénes no, es decir no es suficiente ser mujer, se requiere que hayan probado que saben gobernar”.

Finalmente, dijo que Aguascalientes debe votar por una candidata que vea hacia el futuro, no hacia el pasado, y Tere Jiménez sabe voltear a las mujeres, lo cual no pasa con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ya que no voltea a ver a las mujeres, a defenderlas y protegerlas.

