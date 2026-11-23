Las agencias de viajes de Aguascalientes registran una recuperación superior al 10 por ciento en la comercialización de paquetes turísticos y reservaciones, en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque la demanda para las vacaciones de Navidad y Año Nuevo mantiene un comportamiento moderado y presenta cambios en las preferencias de los consumidores, informó Jorge Alberto Martínez Medrano, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en la entidad.

El representante local de la AMAV señaló que, pese a que algunos destinos nacionales han perdido demanda, el sector turístico presenta una tendencia de crecimiento gradual. Explicó que actualmente los viajeros están diversificando sus opciones vacacionales y ya no concentran sus preferencias en determinados destinos, sino que comparan alternativas nacionales e internacionales de acuerdo con los precios y las condiciones que ofrecen.

Indicó que este comportamiento ha permitido mantener el movimiento comercial durante los últimos meses, con la expectativa de que las reservaciones aumenten conforme se acerquen las celebraciones decembrinas. Precisó que, al comparar los resultados de los cierres de 2025 y 2026, el sector registra un incremento superior al 10 por ciento, aunque reconoció que la recuperación avanza de manera paulatina.

Martínez Medrano manifestó su expectativa de que la demanda continúe creciendo durante diciembre, particularmente por los viajes familiares y los paquetes vacacionales relacionados con Navidad y Año Nuevo.

No obstante, señaló que el comportamiento del mercado turístico depende de diversos factores, entre ellos la capacidad económica de las familias y los precios de los servicios de transporte y hospedaje. Añadió que la redistribución de las preferencias entre destinos nacionales y extranjeros constituye una de las características actuales del mercado, debido a que los consumidores buscan opciones que se ajusten a sus presupuestos.