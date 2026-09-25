Agarró a golpes a su vecina y terminó detenida

Una mujer de 28 años fue detenida por policías municipales tras ser señalada por presuntamente golpear en el rostro a una vecina, durante un incidente registrado en el fraccionamiento Ojocaliente II.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Cieneguillas y Las Cumbres, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recibieran el reporte de una persona lesionada.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a varias personas reunidas. Entre ellas estaba Avelina, de 50 años, quien denunció que momentos antes había sido agredida físicamente por una vecina, quien presuntamente le lanzó un golpe con el puño directamente al rostro.

La mujer señaló ante los policías a la presunta agresora, quien todavía permanecía en el lugar, y manifestó su intención de proceder legalmente en su contra.

Ante el señalamiento y a petición de la afectada, los oficiales detuvieron a Kassandra “N”, de 28 años, quien fue trasladada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Será dicha autoridad la encargada de continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de la detenida.