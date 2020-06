Oscar Uscanga, Diana Gante y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Iberdrola canceló una planta de generación de energía eléctrica en Tuxpan, Veracruz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retomará el proyecto, aseguró el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

El Mandatario veracruzano dijo que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, le confirmó que la empresa productiva reactivará la obra mediante una licitación, luego que la firma española no logró un acuerdo con la CFE en la dotación de gas para la planta.

La empresa, a cargo de Manuel Bartlett, asumirá los costos del proyecto que Iberdrola inició en abril de 2018 para la construcción de una nueva Central Eléctrica de Ciclo Combinado en Tuxpan, en la región norte de Veracruz.

Rosanety Barrios, especialista del sector, destacó que uno de los obstáculos para que la CFE construya una planta eléctrica en Tuxpan es que carece del presupuesto necesario.

“A lo mejor CFE se tarda hasta 15 años en hacer esa planta; el Gobierno federal está enfrentando un panorama muy dramático en términos de recaudación por la pandemia, y si a eso añadimos que necesitaría de dinero público para una planta que no tenía contemplada, se complica más la construcción”, consideró la especialista.

Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, destacó que aun con presupuesto no será fácil para la CFE concretar ese proyecto.

“Iberdrola ya tenía un avance en términos de permisos, diseño e incluso compra de equipos, CFE tendría que iniciar de cero. Por ejemplo, con la licitación de contratos, al menos que hagan adjudicaciones directas, lo que no debería suceder considerando el tamaño de la inversión”, apuntó el especialista.

La central de Iberdrola, con una capacidad proyectada de mil 204 MegaWatts, suponía una inversión de mil 200 millones de dólares y la generación de dos mil empleos.

En un mensaje difundido en redes sociales, el Gobernador sostuvo que la CFE buscará la participación de empresarios locales. “La empresa del estado licitará su construcción donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de trabajar”, apuntó.

La nueva central operaría dentro de la central termoeléctrica “Adolfo López Mateos”, de la CFE, que utiliza combustóleo como insumo.

El senador del Partido Verde, Manuel Velasco, y aliado de Morena, promoverá un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para recuperar el proyecto por medio de la conciliación de intereses entre Iberdrola y CFE.

Velasco consideró que las razones para salvar el proyecto energético son la generación de empleos; el posible beneficio en la recuperación hotelera, de servicios y transportes; y la derrama económica sin precedente para Tuxpan y la región norte de Veracruz, en el contexto de la pandemia de Covid 19.

“Hacemos un llamado respetuoso a la conciliación, tanto a la empresa Iberdrola como a la CFE, para que, a través del diálogo y el entendimiento, ambas partes puedan buscar un acuerdo que rescate esta inversión en términos justos para la empresa y para la CFE”, dice en su propuesta de punto de acuerdo.