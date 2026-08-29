El frío de la mañana en la capital hidrocálida no logró enfriar el ambiente sobre la avenida Madero. Desde las siete, el centro quedó partido en dos, entre vallas metálicas, policías vigilantes y una multitud que convertía el aire en un hervidero de porras, murmullos y pancartas. La expectación era total: dentro del Congreso se hacía historia y, afuera, se sentía el pulso de una decisión trascendental: la creación de Villa Juárez como el municipio número 12 de Aguascalientes. La batalla culminó con la pizarra marcando 19 votos a favor y siete en contra.

Desde temprano, un desfile de camiones y combis trasladó desde el municipio de Asientos a decenas de pobladores, quienes se arremolinaron a un costado del Sanborns. Entre el reparto de botellas de agua para sobrellevar la jornada y el calor de la gente, los defensores de la municipalización levantaban la voz. No se trataba solo de mapas o límites territoriales; hablaban del desgaste cotidiano.

Liliana Salas Guerra, con la determinación trazada en el rostro, defendió a capa y espada su decisión de acudir. Frente a las cámaras y los micrófonos, rechazó los señalamientos de acarreo y aseguró que pidió un raitecito hasta Clavellinas y que, desde ahí, pagó su pasaje porque, cuando se realiza un acontecimiento de esa naturaleza, le gusta que su voz cuente. Para ella y sus vecinos, Villa Juárez no era un capricho político, sino la posibilidad real de dejar de recorrer largas y costosas distancias para pagar un servicio, realizar un trámite o aspirar a tener escuelas y caminos dignos.

Pero la calle nunca habla con una sola voz. A unos cuantos pasos, la tensión cortaba el aire. Expresiones de indignación y versiones encontradas surgían entre quienes veían con desconfianza el decreto legislativo. Una manifestante, con la voz entrecortada por la rabia, denunció haber sido empujada y pateada entre la multitud por sostener sola su cartel. Temiendo por la integridad de su madre, tuvo que replegarse mientras lanzaba duras advertencias sobre los intereses detrás de la tierra y el agua. Su rechazo estaba alimentado por el temor a la privatización de los recursos y la falta de información transparente.

Con la votación consumada, la figura de Moisés Martínez, delegado de la zona, emergió entre sonrisas de triunfo. Para él, el veredicto del pleno marcó un parteaguas esperado durante años. Explicó que Villa Juárez y Asientos son dos polos con necesidades distintas y recordó que, hasta ese momento, compartían la misma cobija presupuestal para atender a decenas de comunidades. Esta situación, afirmó, mantenía en el rezago a zonas enteras donde se ubican escuelas, planteles del Conalep y clínicas del IMSS.

Con la mirada puesta en el horizonte y sin ocultar sus aspiraciones para el futuro, Martínez cerró el capítulo con un llamado a restañar las heridas de la jornada e invitó a todos a sumarse al trabajo por sus pueblos. La suerte estaba echada y Aguascalientes despertaba con un nuevo mapa.