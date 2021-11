El secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán Martínez, adelantó ayer que en el Operativo del Buen Fin 2021 se estará muy vigilante para que no haya acumulamientos de personas en los centros comerciales, y no se dudará en clausurar tiendas departamentales o estacionamientos si no se respetan los aforos que en las siguientes horas se acordarán con la Guardia Sanitaria.

Se está convencido de que el Buen Fin es una oportunidad para generar economía en la sociedad, pero la gente no debe bajar la guardia en la protección de su salud y en estos días, en los tianguis, el control de aforos estará entre 50 y 60 por ciento de su capacidad instalada.

Agregó que los días de mayor preocupación para las autoridades municipal y la sanitaria será en este fin de semana, motivo por el cual la Secretaria del Ayuntamiento dialogará con la Dirección de Regulación Sanitaria para determinar los aforos para el sábado y domingo, y no se limitará a las tiendas sino tambien a los estacionamientos.

Hace un año, recordó que se clausuraron varias tiendas departamentales y comerciales por no respetar los protocolos sanitarios establecidos, y para este 2021 se espera que los comercios sean capaces de aplicar un control en torno a sus establecimientos, pero se requiere la colaboración ciudadana para que todo se desarrolle con tranquilidad.

Por parte del Municipio, las distintas áreas de seguridad pública, mercados, reglamentos se encuentran coordinados con la Policía Estatal y la Profeco, a fin de cuidar que las compras que hagan las personas no resulten afectadas en ningún sentido.

Luego del Buen Fin, el Municipio de Aguascalientes empieza con todos los preparativos para la temporada navideña y de fin de año, junto con el actual tema como el festival charro que se ha desarrollado sin contratiempos ni incidentes.

“Todo esto es posible por la maduración en la coordinación por parte de las diferentes instancias gubernamentales en pro de la sociedad de Aguascalientes”, enfatizó Jaime Beltrán Martínez.