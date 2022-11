El saldo que administran las Afores se contrajo un 10% anual a octubre, derivado de las alzas de tasas de los bancos centrales, lo cual repercute en el mercado secundario de bonos y que impacta en el monto manejado por las administradoras, señaló el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera.

Comentó que la reducción de activos de las Administradoras de Fondos para el Retiro se ha reducido en un 10%, por lo que pasaron de 5.2 billones de pesos a 4.79 billones de pesos, lo cual se debe a que los bancos centrales continuamente durante este año, en su intento por abatir la inflación, aumentaron las tasas, tanto el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, así como el Banco de México.

Indicó que las Afores en su portafolio administran el 52% en activos de valores gubernamentales, un 12% les permite invertir en mercados de capitales, bolsas internacionales y solamente el 7% en la Bolsa Mexicana de Valores.

Explicó que esta minusvalía en las Afores se da en el mercado secundario, cuando éstas venden los activos financieros, los bonos, CETES o papeles gubernamentales a un tercero, es decir, a otra institución bancaria o a un particular, cuando se da la depreciación de tales bonos. “Como ya salió un bono que paga más, tienen que vender el bono anterior más barato para que puedan tener recursos y obtener el bono que pague más, lo que ha hecho que vengan esas minusvalías en las administradoras de fondos”.

Señaló que esta situación va a ser temporal, por lo que se espera que los bancos centrales sigan aumentando sus tasas, la inflación venga a la baja y se equilibre y a partir de ese momento, ya no habrá tanto intercambio de papeles gubernamentales; que las Afores mantengan estos activos y en ese momento se van a reducir las minusvalías.

Por lo pronto, dijo que para lo que resta de este año se mantendrá la situación de volatilidad y a la baja para las Afores, lo cual incluso se va a extender hasta la primera mitad del próximo año 2023, por lo que se sugiere a los trabajadores no hacer retiros de su Afore, ni tampoco cambiarse de administradora por el momento, dado que eso provocará que pierdan en rendimientos.