Afirman que Perry violentaba mujeres

CDMX.- Matthew Perry, conocido por su papel como Chandler Bing en «Friends», enfrenta graves acusaciones post mortem. Según el Daily Mail, Perry, quien falleció a los 54 años en octubre de 2023 por una sobredosis de ketamina, habría agredido físicamente a varias mujeres, incluyendo a su ex prometida, Molly Hurwitz. Durante una discusión en junio de 2021, Perry supuestamente arrojó una mesa a Hurwitz tras descubrir que ella lo había dejado por engañarla con la joven de 19 años, Kate Haralson. Una fuente cercana menciona que Perry sufría de «problemas de abandono».

Además, Morgan Moses, compañera de sobriedad de Perry, afirmó haber sido empujada contra una pared y arrojada a la cama por el actor en un ataque de ira en marzo de 2022. Este comportamiento violento resultó en que Moses cortara todo contacto con Perry antes de la publicación de su libro «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing».

US Weekly reveló que Perry habría pagado a varias mujeres para que asistieran a terapia. Una enfermera que trabajó con él abandonó su profesión debido al trauma causado por los constantes ataques de ira de Perry, quien solía lanzar objetos y dar puñetazos a las paredes. Además, una ex novia lo amenazó con demandarlo en 2020 por maltrato psicológico y adicción a los opiáceos, lo que llevó a un acuerdo y a un contrato de confidencialidad.

Estas revelaciones amenazan con empañar el legado del actor, cuya imagen pública distaba significativamente de las conductas reportadas por allegados y víctimas. (Staff/Agencia Reforma)