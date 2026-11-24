Miguel Angel Escobar Becerril Agencia Reforma

Jerusalén, Israel: Estados Unidos prepara nuevos aranceles contra decenas de economías, entre ellas China, bajo el argumento de que los subsidios gubernamentales y el apoyo estatal a sus industrias generan competencia desleal para los fabricantes estadounidenses.

De acuerdo con un reporte publicado este martes por The Wall Street Journal, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, prevé presentar esta semana los resultados de una investigación sobre los subsidios industriales de China, la Unión Europea y otros 14 países.

La revisión podría derivar en nuevos gravámenes a las importaciones de esas economías, cuyos gobiernos son señalados por Washington de financiar o respaldar a sus empresas, lo que les permitiría mantener una producción superior a la demanda y colocar mercancías a precios más bajos en los mercados internacionales.

La Administración del Presidente Donald Trump considera que estas prácticas generan un exceso de capacidad industrial y perjudican a los productores estadounidenses.

Aunque las tasas definitivas todavía no se anuncian, funcionarios citados por el diario señalaron que Washington buscaría replicar los niveles arancelarios establecidos por Trump en 2025.

En ese escenario, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur podrían enfrentar tarifas de 15 por ciento o menos, conforme a los acuerdos comerciales alcanzados previamente con Washington, mientras que India y Vietnam podrían recibir gravámenes más elevados.

La medida no abarcaría productos como acero, aluminio y automóviles, que ya están sujetos a aranceles separados por motivos de seguridad nacional.