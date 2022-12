Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras reclamar un replanteamiento de la estrategia de seguridad, la senadora Claudia Anaya, ex candidata al Gobierno de Zacatecas, reconoció que en esa entidad el crimen organizado se ha adueñado de las calles y está sembrando el terror.

La parlamentaria priista se aventuró el domingo a hacer un recorrido por los Municipios de Villanueva y Fresnillo, en cuyas áreas de influencia el narco bloqueó carreteras y quemó vehículos y casetas. Según contó, percibió que la gente tiene miedo y quiere tener la esperanza de que las cosas pueden mejorar.

«En Zacatecas lo que se está visualizando es que la delincuencia organizada va un paso adelante; ellos se adueñan de las calles, se adueñan de los sentimientos, del clima de la sociedad y siembran terror», reseñó.

«La gente está preocupada, está con una necesidad de esperanza. Hoy en todos los Facebook zacatecanos se vistieron de una postal que dice Zacatecas quiere paz. La gente necesita creer que vamos a estar mejor, quiere pensar que podemos lograrlo, tiene miedo, tiene miedo.»

Anoche, el crimen mantuvo su asedio a Zacatecas. Tras el asesinato del Juez Roberto Elías Martínez, se reportó un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, lo que derivó en un amotinamiento. Paralelamente, varios grupos incendiaron vehículos y bloquearon las principales carreteras que conectan con Aguascalientes y San Luis Potosí.

«Hemos insistido bastante en que se revise la estrategia nacional de seguridad pública: está mal planteada, lo único que hacen es mandar más elementos de la Guardia Nacional a territorios que les son desconocidos», planteó en entrevista telefónica.

«Nos falta trabajo de inteligencia. Elementos de la Guardia Nacional sí hay en Zacatecas y está establecido el Plan Zacatecas 2 y que consiste, básicamente, en desplazar elementos de la Guardia Nacional a las zonas de conflicto: Jerez, Fresnillo, pero es gente que no conoce la zona, que se encuentra en desventaja territorial con los de la delincuencia organizada, que es gente que tiene muy bien estudiadas las zonas, las brechas, las místicas de las comunidades».

Anaya hizo notar que el Secretario de Seguridad Pública estatal, el General Adolfo Marín Marín, no conoce Zacatecas y no sabe ni lo que está sucediendo.

«Yo ayer recorrí dos Municipios, Villanueva y Fresnillo, prácticamente la zona que tuvo conflicto, y el Secretario no sabe lo que está sucediendo en la zona. La verdad es que la gente está preocupada pero no puede detener sus actividades y no dejan de salir, aunque ayer se suspendieron las corridas de autobuses.

«Entonces, es importante que se refuerce la inteligencia, las tareas de inteligencia. Cuando hicimos la ley de lavado de dinero se dijo iba a ser la gran solución a los problemas de seguridad. Esperábamos que se desarticulara la inteligencia a través de los recursos, pero seguimos en este conflicto que nos pone en constante riesgo», señaló.

En opinión de la legisladora se tiene que replantear la estrategia nacional de seguridad pública y poner al director de la UIF (Pablo Gómez) en tareas contra la delincuencia organizada.

«Pablo parece que anda en temas electorales y políticos. No se trata de mandar más guardias nacionales que no saben ni a dónde van, no conocen ni el territorio, hace falta más planeación y que Pablo Gómez nos diga qué está haciendo», agregó.