Antonio Baranda Agencia Reforma

APIZACO, Tlaxcala.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las bandas criminales ya tienen problemas para reclutar a jóvenes.

Al encabezar un evento de programas del bienestar, el mandatario lo atribuyó a los programas sociales de su gobierno dirigidos a ese sector de la población.

«Yo sostengo que la batalla frontal contra los delincuentes, sobre todo contra los capos, los jefes, es el de quitarles a los jóvenes, por eso este programa (Jóvenes Construyendo el Futuro), entre otras cosas.

«El que no tengan jóvenes, que no tengan un ejército de reserva de jóvenes que puedan ir incorporando a las bandas, y ya hay problemas, tengo información de que les cuesta el reclutamiento», señaló.

Acompañado del gabinete de seguridad, López Obrador afirmó que las organizaciones criminales cada vez están usando medidas más «autoritarias».

«Ahora, hace poco, se detuvo a una banda y muchos de ellos, jovencitos de 20, 24 años, de origen guatemalteco en el norte del país.

«Entonces, necesitamos seguir con este programa, es muy importante darles a los jóvenes el derecho a la educación y el derecho al trabajo», agregó.

López Obrador recordó que Jóvenes Construyendo el Futuro permite a ese sector percibir un salario mínimo al tiempo que se capacita.

«Para formarse, capacitarse y para que no estén desempleados y, lo que es peor, que no haya frustración, que no se desanimen, que no se desmoralicen, que tengan opciones, alternativas y que no sean enganchados por la delincuencia», añadió.