Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El empresario Carlos Slim consideró que la marcha del domingo pasado en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) es reflejo de la democracia y la libertad.

-Ingeniero ¿Cómo ve usted esta polarización política y la marcha del domingo?, se le preguntó al salir de una reunión en Palacio Nacional

«Es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena», respondió tras reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A pregunta expresa, el presidente de Grupo Carso descartó asistir a la «contramarcha» convocada por el Mandatario para el 27 de noviembre.

-¿No acompañaría al Presidente a la marcha?

«No, yo, gracias, no, yo no aguanto ya a los 82 años, ya no aguanto», dijo sonriente antes de retirarse.

En otro tema, Slim consideró que el potencial de México es «enorme» por el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, T-MEC.

«Yo veo que el potencial es enorme porque el Tratado este de comercio con Estados Unidos es muy importante, y las oportunidades de tener una gran actividad, ya no maquilando, sino como socios para la exportación, es enorme», comentó.

«Entonces, eso ya está empezando y para los próximos años, 10, 15, 20 años, que podremos estar teniendo muchas empresas», abundó.

-¿Hay posibilidad de que el salario mínimo aumente más de 15 por ciento?

«No sé, no sé, pero ha venido aumentando sustancialmente, tuvo un rezago a partir de 82, bajó como 65 por ciento, y con seguridad ya en este Gobierno se va a reponer la pérdida que tuvo desde 82, ya son ¿Cuántos años son? 40 años», contestó.

El magnate participó en una reunión privada con López Obrador y ex presidentes iberoamericanos del Círculo de Montevideo, que mañana tendrán un evento en Grupo Carso.

«El evento inicia mañana y el Presidente invitó a todos a comer, nosotros somos los anfitriones. (Hablamos) de mil cosas, de historia, de todas las cosas, de las experiencias, etcétera», añadió.