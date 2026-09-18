Guillermo Estefan Salazar Martinez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El aumento propuesto al cobro que pagan las empresas ferroviarias por el uso de las vías no tendría un impacto significativo en las tarifas de los trenes ni en los precios de las mercancías, aseguró la Secretaría de Hacienda (SHCP).

La dependencia sostuvo que, aunque la tasa del derecho subiría de 1.25 a 3.0 por ciento para las concesiones que se encuentren en el año 16 o más de vigencia, el pago representa una proporción poco relevante de los costos totales de las empresas concesionarias.

«La propuesta se encuentra en condiciones similares o inclusive por debajo de las contribuciones previstas en algunas concesiones ferroviarias de otros países latinoamericanos», mencionó en un comunicado.

«No se prevé un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en mercancías, ya que el pago de los derechos es poco relevante en los costos totales de las empresas concesionarias, además de tener un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). El Gobierno dará seguimiento a la evolución de las tarifas y a los efectos

logísticos para evitar impactos injustificados sobre los usuarios», añadió

La aclaración ocurre luego de que especialistas del sector advirtieran a Grupo REFORMA que el aumento de 140 por ciento en la tasa podría trasladarse a las tarifas y, eventualmente, al costo de las mercancías.

La propuesta forma parte del Paquete Económico 2027 y aplicaría a las concesiones que tengan 16 años o más de vigencia.

Las nuevas concesiones conservarían una tasa de 0.5 por ciento durante sus primeros 15 años, de acuerdo con la propuesta.

Hacienda justificó el aumento en la necesidad de actualizar una contraprestación que no ha sido modificada desde los años 90 y reconocer el valor actual del uso de activos que son patrimonio de la Nación.

La propuesta deberá ser analizada y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.