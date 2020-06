Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

TLAXCALA, Tlaxcala.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer los recursos que se entregan a través del Programa Sembrando Vida, tras las críticas que generó al compararlos con los empleos que puede generar una planta automotriz.

“Lo que expliqué y sostengo es que el programa Sembrando Vida significa dar muchos empleos y es relativamente poca la inversión.

“En un país como el nuestro, en donde falta empleo, tenemos que procurar la creación masiva de empleos, el uso intensivo de la mano de obra, no sólo uso intensivo de capital. Porque puede establecerse una planta de la Ford, volviendo al ejemplo, moderna, con una inversión de mil millones de dólares, pero automatizada, manejada con robots y que ocupe mil empleos, eso sucede”, dijo.

El Presidente reconoció que los salarios no pueden compararse, ya que un trabajador formal, registrado ante el IMSS, recibe un promedio de 12 mil pesos mensuales.

“Claro, no es el promedio de lo que gana un trabajador de la industria automotriz o el promedio de lo que gana un trabajador inscrito al Seguro Social, que obtiene 12 mil pesos mensuales, eso es lo que ganan en promedio los 19 millones 500 mil trabajadores inscritos.

“Aquí es un jornal de 5 mil, pero estamos hablando de más de 400 mil trabajadores y además esos 400 mil trabajadores están plantando árboles, árboles frutales, maderable, un millón de hectáreas. No hay en el mundo un programa así”, reiteró.