Benito López Agencia Reforma

Cd. Victoria, México: A cinco días hoy de que pescadores reportaron la presencia de manchas aceitosas en el Río Pánuco, Petróleos Mexicanos (Pemex) afirmó que se registra una disminución progresiva de la coloración en el agua, lo que se observó derivado de un sobrevuelo de dron.

La empresa también apuntó que continúa con las acciones de atención, recuperación y saneamiento en dicho afluente.

Pemex detalló que la Secretaría de Marina, a través de la Primera Zona Naval, realizó dos recorridos de vigilancia ambiental, -uno de ellos apoyado con un sobrevuelo de dron-, en el canal de navegación del Pánuco.

Lo anterior, con el objetivo de verificar las condiciones del cuerpo de agua y dar seguimiento a las labores de contención y limpieza.

«Durante estas inspecciones se observó una disminución progresiva de la coloración en el agua y, posteriormente, condiciones aparentemente normales de diversos puntos del canal de navegación», reiteró.

Petróleos Mexicanos en un comunicado informó que en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) continúa con los trabajos que se realizan desde el viernes pasado.

«En este marco, se mantiene la recuperación de cualquier posible traza de hidrocarburo contenida en las barreras instaladas a la salida del canal Varadero. Para ello, operan cuatro unidades tipo Vactor y dos unidades de Presión-vacío para la recolección y retiro del producto», expresó.

De igual forma dijo que en forma paralela, personal especializado realiza trabajos de saneamiento en las márgenes del Río, mediante el uso de equipo y embarcaciones especializadas.

«Así como equipos tipo skimmer para las labores de recuperación», subrayó.

Las acciones, comentó, se suman a los trabajos de limpieza, recuperación, saneamiento y monitoreo continuó implementados previamente por Pemex en los Límites de la refinería y en los puntos de aportación hacia el Río Pánuco.

También externó que, en coordinación interinstitucional, Petróleos Mexicanos mantendrá personal y equipo especializado en la zona para dar continuidad a los trabajos de protección ambiental del Pánuco.

Ayer, el Alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González, dijo en conferencia de prensa que ante la alerta por la presencia de manchas aceitosas en el citado río, corresponde a la autoridad federal, en este caso Pemex, informar sobre el origen y las condiciones del hecho.