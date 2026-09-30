Gerardo González Aceves Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: El Gobierno de EU analiza acusaciones contra Andrés Manuel «Andy» López Beltrán, por supuestas ligas con el contrabando de combustible y el crimen organizado, pero no ha abierto investigaciones formales, según reveló The New York Times.

De acuerdo con cinco fuentes anónimas consultadas por el diario estadounidense, agencias policiales examinan la validez de los señalamientos contra del hijo de AMLO.

«Dos agencias de seguridad de Estados Unidos están analizando los alegatos sobre los supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible, pero no han iniciado investigaciones formales, según cinco personas con conocimiento directo de las indagaciones de las agencias.

«López Beltrán también se ha puesto en contacto con funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos a través de intermediarios en múltiples ocasiones este año», añadió el Times, «pero ambas partes no han mantenido conversaciones formales».

En agosto pasado, López Beltrán hizo público que el Gobierno del Presidente Donald Trump revocó la validez de su visa para visitar EU, lo que calificó como un acto autoritario.

De acuerdo con el artículo de NYT, los señalamientos contra «Andy» colocan a la Presidenta Claudia Sheinbaum en lo que describe como un «dilema creciente» sobre cómo debe actuar contra figuras de Morena.