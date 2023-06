MONTERREY, N.L.- Pablo Montero aseguró que ya renunció a la fiesta, al alcohol y ya no le gusta desvelarse, excepto por trabajo, después de la mala racha que enfrentó por su gusto por el alcohol que lo enemistó con el productor Juan Osorio, a quien dejó plantado en las grabaciones del capítulo final de la serie El Último Rey.

El cantante de 48 años aseguró que su radical cambio de hábitos inició el 1 de enero del 2023 e incluye una buena alimentación, rutinas de ejercicio y cero alcohol.

«Ahorita estoy muy bien a nivel personal, espiritual, física y mentalmente. Estoy en mi mejor momento», aseguró el cantante.

«Estoy haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento, estoy con una dieta especial y una rutina de ejercicio que es bastante dura. Me siento bien gracias a Dios».

Su cambio radica en sus nuevos hábitos, por ejemplo, ya no se va a la cama con un plato de pastel y un vaso de leche, y tampoco combina una buena comida con una cerveza. Y si lo invitan a cenar y hay alcohol, prefiere no ir y tampoco está dispuesto a sacrificar su asistencia al gimnasio por una salida nocturna.

Su mayor motivación para cambiar su estilo de vida, afirmó, es su familia. Su hija mayor ya cumplió 10 años y quiere estar con ella y sus otros hijos todo el tiempo posible. (Paula Ruiz/Agencia Reforma)