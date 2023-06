Afirma mánager que Meghan no tiene talento

CDMX.- En las últimas semanas, Meghan Markle, esposa del Príncipe Enrique, ha estado bajo el ojo del huracán y no precisamente por buenas razones, sino por los problemas a los que se ha enfrentado en el ámbito laboral.

Hace unos días trascendió que Spotify decidió terminar con el contrato que tenía con Markle y Enrique para el podcast de la primera, llamado Archetypes. Y poco después, se dijo que Netflix podría terminar su respectivo contrato con ambos si no entregaban mejores propuestas para proyectos de calidad e interés.

Ahora, el CEO de United Talent Agency, Jeremy Zimmer, quien ha representado a famosos como Mariah Carey, Bryan Cranston, DJ Khaled, Chelsea Handler y Kevin Hart, dijo que la razón de estos problemas es que la Duquesa de Sussex realmente no tiene talento alguno.

«Resulta que Meghan Markle no era un gran talento de audio, de hecho, ningún tipo de talento. Y, ya sabes, el hecho de que seas famoso no te hace bueno en algo», puntualizó Zimmer. (Staff/Agencia Reforma)