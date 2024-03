Afirma Drake Bell sufrir abuso a los 15

MONTERREY, NL. -Drake Bell reveló haber sufrido abuso sexual cuando era adolescente y trabajaba en la serie Drake & Josh, de Nickelodeon.

El actor y cantante estadounidense, de 37 años, contó que cuando tenía 15 (alrededor de 2001) lo agredió el entrenador de diálogos de dicha serie, Brian Peck, quien poco después fue detenido y condenado por varias acusaciones de abuso sexual infantil; la identidad del menor fue protegida, pero Bell da a entender que él fue dicha víctima.

Según Variety, el intérprete de «I Found a Way» y «Makes Me Happy» ofrecerá en el programa Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV su testimonio sobre el presunto incidente, ocurrido en la serie que lo lanzó al estrellato y la cual abarcó cuatro temporadas (2004-2007).

«El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo, que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y a quien se le ordenó registrarse como delincuente sexual», declaró en un comunicado

Peck, hoy de 54 años, fue arrestado en 2003 por cargos de abuso sexual a menores, de los que trascendió que agredió a un menor de 16 años y tuvo un comportamiento lascivo con niños de 14.