Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá castigo para los responsables de las irregularidades cometidas en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que, sólo en 2021, ascendieron a 9 mil 500 millones de pesos.

Ayer, en conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre el desastre financiero que vive la institución, en la que se han detectado malos manejos en 2019, 2020 y 2021.

El caso más reciente, revelado por REFORMA el pasado martes, incluso provocó que el despacho contable contratado para revisar los estados financieros se negara a validarlos.

Al responder, el Presidente hizo referencia a las primeras indagatorias, denuncias y procesos penales realizados contra funcionarios de Segalmex, que ya están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial.

Sin embargo, adelantó que, en todos los casos que se compruebe la comisión de delitos, se sancionará a los involucrados.

«Se está investigando a fondo, se va a castigar a responsables», afirmó.

Sin mencionar nombres de personas o instituciones, el tabasqueño detalló algunas de las operaciones que dieron pie a despidos y denuncias.

«Empezó porque se descubrió que un administrador puso dinero de Diconsa, en una financiera. Esa financiera ofrecía supuestamente más intereses. Y el que dinero del presupuesto vaya a una financiera ya es un delito, eso no se puede hacer, ni con el pretexto de que van a obtener más rendimientos, no. Entonces, se descubrió», dijo.

López Obrador refirió que, en ese caso, también se investiga a la institución bancaria que respaldó a la financiera.

«Se investigó a la financiera y resulta que es una financiera que viene de tiempo atrás haciendo lo mismo, protegida, sin sustento económico, o sea, como lo de las cajas de ahorro, la misma cosa. Entonces, ahí sí se pudo recuperar esa parte del dinero, pero eso fue lo que llevó a hacer la investigación y se encontraron otras cosas, y es lo que se está castigando ahora», aseveró.

«Esta caja de ahorro o esta financiera hizo lo mismo en otros casos. Y se está investigando porque no pueden estas financieras actuar sin el respaldo de un banco y, si se encuentra que hay responsabilidad del banco, quien tiene que responder es el banco, porque por lo general estas financieras no tienen nada, son puros negocios de papel».