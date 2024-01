CDMX.- Alberto Vázquez rompió el silencio luego de que su hijo Arturo anunciara que el cantante dejaría los escenarios.

En sus redes sociales, Alberto, de 83 años, compartió un comunicado en el que su oficina asegura que está bien de salud.

Su deseo es retirarse dignamente de los escenarios, pero antes le gustaría hacer una despedida especial, en agradecimiento a sus fans.

Planea lanzar nuevos temas románticos y algunas canciones que siempre le gustaron, pero que nunca se animó a grabar: «Pienso que es hora de retirarme y creo que debemos ser inteligentes en la vida (para) saber cuándo hacerlo. Creo que es el momento de hacerlo».

Hace tiempo que padece EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) por tabaquismo: «Todavía estoy bien, no me veo mal, no quiero dar lástimas, no quiero presentarme mal, el primer juez soy yo. Soy el primero que debe gozar en un escenario, el que debe sentirse bien haciendo las cosas. No es el dinero el que me llama a un escenario: es lo que me gusta hacer», dijo.

No es la primera vez que alarma a sus seguidores. En 2016 sufrió una parálisis facial y tuvo que cancelar su participación en la gira Juntos Otra Vez, al lado de Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa en el Auditorio Nacional. En 2022 dio su último espectáculo en vivo. (Staff/Agencia Reforma)