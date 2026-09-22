Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Aunque confirmó que sí hubo una filtración de datos personales, Aeroméxico afirmó que la base de datos que se ofreció en venta a través de Telegram no contiene información bancaria ni de tarjetas de los usuarios.

En un comunicado, indicó que los hallazgos preliminares apuntan a que la información ofrecida podría corresponder a datos sustraídos durante 2025 de una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo.

«No hemos identificado exposición de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerarios de vuelos. La información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos», señaló.

El incidente, aseguró, no afectó la infraestructura tecnológica, las operaciones ni los servicios de Aeroméxico.

El domingo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que inició una investigación tras detectar la venta de datos de clientes de Aeroméxico en Telegram y corroborar que contenía información como nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

«Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas», indicó.

Aeroméxico sostuvo que la sustracción de información se dio durante un incidente registrado en octubre de 2025, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de diversos sectores, incluidas compañías tecnológicas.

En esa ocasión, detalló, se activaron los protocolos de respuesta y se implementaron las medidas de mitigación correspondientes.

«Asimismo, trabajamos con nuestro proveedor para reforzar las acciones de contención. En ese momento, no se materializó la divulgación de datos de clientes de Aeroméxico por parte de los ciberdelincuentes», señaló.

La empresa informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación, colabora con las autoridades competentes y ejercerá las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables.

«Aeroméxico es responsable de proteger la información de sus clientes y ha tomado todas las medidas necesarias para atender este incidente. Lamentamos la preocupación que esta situación ha generado entre nuestros clientes», indicó.

Asimismo, solicitó y recomendó a sus clientes, como medida preventiva y de seguridad digital, mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal.