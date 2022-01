Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Diego Sinhue Rodríguez, Gobernador de Guanajuato, aseguró ayer que en el primer trimestre de este año se anunciará el proyecto para garantizar el abasto de agua en la entidad, en coordinación con el Gobierno federal.

«Mientras no esté el proyecto definido pues no se puede hablar todavía de montos hasta que no tengamos bien claro cuál será, pero vamos avanzando muy rápido, esta es la segunda reunión, tuvimos una en diciembre, otra ahorita en enero y seguramente tendremos otra en febrero», indicó el panista luego se reunirse en privado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Yo creo que ya para febrero marzo podremos darles detalles ya, pero es muy rápido, fueron tres meses para un proyecto de 25 años que hemos estado esperando el agua. Nos vamos contentos, esa es la palabra».

El Gobernador acudió a Palacio Nacional acompañado de los alcaldes de Celaya, Silao, Salamanca, Irapuato y León.

