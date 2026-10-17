Ricardo Israel Sánchez Becerra Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A poco más de una década de los primeros esfuerzos para crearla, la Wikipedia en maya -o Wikipedia ich Maayat’aan- se encuentra ya en la recta final para poder ser consultada.

«Es la comunidad mayahablante quien decide que quiere hacer la Wikipedia en su idioma, justo para que sea parte de la revitalización de la lengua maya y para fortalecerla», apunta en entrevista telefónica Claudia García, secretaria en la mesa directiva de Wikimedia México A.C.

«Al final, en el Estado de Yucatán hay muchos niños que están aprendiendo maya en la escuela y no en sus casas; es decir, no de forma orgánica, de generación en generación, sino en las escuelas. Entonces, justo Wikipedia en maya podría ayudar a los profesores en esta labor», agrega la gestora intercultural y parte del Centro de Análisis Fundar.

Además de ello, es, por supuesto, la necesidad de poner el conocimiento relativo al mundo maya a disposición de la mayoría desde la esfera virtual lo que hace tan pertinente un proyecto como éste.

«Los conocimientos del mundo siempre han sido sólo los del mundo occidental, y lo que sabemos de la historia universal es la historia de Europa, la historia de los grandes países. Y en realidad se sabe muy poco justo de los mayas actuales.

«Se habla muchísimo de los mayas del clásico y del postclásico, y de todo lo increíble que se hizo a través de la astronomía; pero se ha ignorado toda la poesía maya contemporánea, toda la escritura maya contemporánea Entonces, también es una forma de decir: ‘Aquí estamos, no nos hemos ido y no nos vamos a ir'», remarca García, recordando que en México se hablan más de 60 lenguas originarias, «y también necesitan tener presencia en Internet».

Fue en 2015 cuando se dieron los primeros pasos para tener una versión en maya peninsular de la popular enciclopedia digital, la cual existe en más de tres 300 idiomas.

Sin embargo, al ser una iniciativa impulsada desde la propia gente, algo meramente voluntario, avanzaría de forma intermitente entre periodos de mayor o menor actividad. Un hecho decisivo para su consolidación ocurrió en 2025 de la mano de Vicente Canché Móo, escritor, promotor cultural y activista digital maya yucateco.

Se trató de la firma de un convenio con la Secretaría de Educación de Yucatán -donde Canché Móo encabeza el Departamento de Producción de Material en Lengua Maya de la Dirección de Educación Indígena- para que 101 docentes que dominan la escritura de la lengua maya pudieran apoyar en la creación de nuevos contenidos para esta Wikipedia.

Tras varios talleres impartidos por el equipo de Wikimedia México, el esfuerzo prosperó a tal grado que, al día de hoy, se han creado ya mil 330 entradas en la enciclopedia, y se tiene registro de 30 editores activos al mes. Y esto es parte de lo que ha permitido valorar que el proyecto finalmente salga de la incubadora.

«A lo que aspirábamos era tener una comunidad no solo que editara ahorita, sino que sostenga la Wikipedia. Porque al final desde Wikimedia México podemos tener muchas ganas de que sobreviva, pero si no hay personas que la mantengan viva, pues no sirve de mucho sacarla de la incubadora. Una Wikipedia que no se usa o que no se edita por las personas que hablan la lengua, pues no tiene mucho sentido», subraya García.

«Entonces, la meta justo era tener esta comunidad de editores, aunque fueran 10; afortunadamente son más y seguramente cuando salga de la incubadora y ya se vuelva un proyecto más público, se van a unir muchas más personas porque además el maya yucatecano es la segunda lengua más hablada en México y hay muchos esfuerzos por escribirla, por mantenerla viva», añade.

Información sobre la Guerra de Castas en Yucatán; el Hanal Pixán, la tradición maya con que se honra a los difuntos, y personajes tan importantes para la región como Felipe Carrillo Puerto, es parte de lo que va nutriendo esta Wikipedia de los mayahablantes.

En los talleres realizados una parte de la discusión se ha dedicado precisamente a reflexionar sobre lo que se quiere compartir, teniendo en cuenta el extractivismo que se ha hecho de los conocimientos indígenas.

Finalmente, si bien García destaca que hay interés y acercamientos para dotar a otras lenguas originarias de sus propias wikis, en realidad no es algo fácil de lograr; «con la lengua maya yucateca fue muy sencillo porque se puede entender en toda la Península, entonces es mucho más fácil de reproducir», explica.

«Pero lo que pasa con otras lenguas, por ejemplo, como el zapoteco o como el náhuatl incluso, es que es muy diferente el náhuatl del Valle de México que el de Hidalgo e incluso que el de Puebla. Y en muchos casos ni siquiera se pueden entender los unos a los otros.

«Por ejemplo, tendría que ser Wikipedia en Zapoteco de los Valles Centrales de Oaxaca, que no es el mismo zapoteco que el del Istmo de Tehuantepec», ilustra la gestora. «Al final, es una discusión mucho más profunda de cómo mantienes o cómo representas en Internet esas lenguas que tienen muchas más variantes».

Cualquier persona que sepa escribir bien en maya y sea especialista en algún tema podrá participar como editor de la Wikipedia ich Maayat’aan, cuyo lanzamiento esperan poder anunciar este mismo año desde las redes sociales de Wikimedia México.

¿Seguir haciendo wikis en la era de la IA?

Hay algo curioso -por no decir paradójico o simplemente irrisorio- en cómo el mundo pasó tan sólo en unos años de condenar el uso de Wikipedia en entornos escolares a valerse casi por completo de la llamada Inteligencia Artificial (IA), pese a estar comprobado que llega a ser una herramienta poco fiable.

Lo que quizás la mayoría de usuarios de los modelos de IA generativa desconocen es cuánto de lo que tales sistemas arrojan no es sino información «ordeñada» directamente de Wikipedia. Y es ahí donde radica el valor de seguir actualizando y manteniendo, como un referente humano, la inmensa enciclopedia en línea.

«El uso de Wikipedia sigue siendo muy pertinente, sobre todo editarla y mejorarla, porque al final pues estas ‘inteligencias’ en realidad son grandes procesadores; lo que hacen es procesar, no te analizan nada, no te dicen: ‘Esto está bien, esto está mal’. Entonces, mientras en Wikipedia sigan existiendo sesgos, también en las IA seguirán existiendo sesgos.

«Cobra más pertinencia porque el conocimiento es humano. Yo siento que alguien nos vendió muy mal que las IA pensaban cosas y hacían conocimiento, y no; el conocimiento y todo lo que existe en Wikipedia es humano. Entonces, creo que ahora vale más la pena estar editando y contribuyendo», concluye García.