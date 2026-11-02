Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados tiene previsto iniciar mañana martes el proceso para la designación del nuevo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), quien relevará en el cargo a Guadalupe Taddei, con el análisis del acuerdo para emitir la convocatoria, anunció el coordinador morenista Ricardo Monreal.

En un video en el que trazó las prioridades legislativas para esta semana, el zacatecano señaló que también se revisará la minuta que devolvió el Senado tras realizar ajustes a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

«Aprovechamos este fin de semana para preparar la agenda legislativa de las próximas semanas, que son muy intensas; este martes habremos de discutir y, en su caso aprobar, unas modificaciones que el Senado hizo a la Ley del Impuesto sobre la Renta», señaló en redes sociales.

«Y también tendremos ya la discusión sobre el acuerdo para emitir la convocatoria y renovar, nombrar a la nueva presidenta del INE, que sustituye a quien renunció hace una semana».

Tras una semana de presión y acusaciones sobre supuestas irregularidades en la asignación de contratos con proveedores en el organismo electoral, Taddei presentó su renuncia al cargo y desde entonces se han anunciado diversas investigaciones sobre las transas denunciadas en su gestión en el INE.

Luego de la renuncia de Taddei, Monreal señaló entonces que la elección del relevo está prevista entre el 6 y 7 de diciembre próximo. Indicó que el borrador del acuerdo ya había sido circulado entre los coordinadores legislativos a la espera de saber si plantearán modificaciones.

«Si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza, estaríamos hablando que entre el 6 y el 7 de diciembre tendríamos nuevo presidente», detalló entonces.

En su mensaje de ayer, Monreal señaló que para el próximo miércoles está prevista la realización de una ceremonia solemne en el recinto de San Lázaro en memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien falleció la semana pasada, para destacar los atributos y las aportaciones que hizo a la democracia del país.

«El próximo jueves iniciaremos ya la discusión en la Comisión de Presupuesto del Presupuesto General de Egresos 2027. Será jueves, viernes y sábado, el lunes 9 iniciaremos la discusión en el Pleno, está programada el 9, 10 y 11 de noviembre para concluirla este día», indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política.

«Después de estos trabajos que han sido muy intensos, vendrán otras aprobaciones de ley, los relativos a certificados forestales y también habremos de deliberar y, en su caso, aprobar la Ley de Bienestar Animal. Esta ley viene de una minuta del Senado y el grupo mayoritario de Morena ha decidido respaldarla».

Monreal sostuvo que en la agenda legislativa están pendientes leyes contra la delincuencia organizada, otra más de feminicidio, de comunidades indígenas y de derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.

«Es decir, todavía nos queda un buen tramo para concluir el periodo de sesiones, pero vamos a cumplir y vamos a aprobar lo que a la gente le interesa. Vamos a estar pendientes para llevar a cabo toda nuestra tarea para el bien del país», aseveró.