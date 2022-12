Mayolo López y Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena y aliados en el Senado se perfilan para aprobar por mayoría simple el «Plan B» electoral, que debilita la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo al proceso electoral del 2024.

Aunque hubo modificaciones a las minutas que envió la Cámara de Diputados, las comisiones del Senado dejaron en sus términos la reforma que propuso el Ejecutivo federal que aplica una «desconcentración administrativa» en el INE.

Los legisladores de Morena y sus aliados del PT y del PVEM se alistaban ayer a votar y respaldar la reforma electoral en leyes secundarias sin conocer los casi 500 artículos que lo componen, denunciaron senadores de Oposición.

El llamado «Plan B» electoral llegó el viernes al Senado y fue hasta ayer, cuando faltaban menos de 24 horas para que el pleno lo discutiera, que los legisladores morenistas y sus aliados recibieron una explicación superficial.

El senador panista Damián Zepeda reprochó que se pretenda imponer un nuevo modelo del sistema democrático en apenas unos días y sin ninguna deliberación a profundidad.

«Es irresponsable que se establezca un nuevo sistema electoral sin conocer lo que estás votando; en el Senado se ofreció un análisis profundo y no fue así.

«Ni siquiera sabemos si este dictamen es el que se va a votar porque el coordinador de Morena (Ricardo Monreal) dijo que él entregó un paquete al Secretario de Gobernación (Adán Augusto López) que se lo llevó a revisar para ver si acepta, es verdaderamente ridículo», lamentó el legislador panista.

El senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, compuesto por legisladores independientes, dijo que se trata de una reforma de gran calado y no hay certeza de que se tenga entendimiento de lo que se votará este día.

«Me atrevería a afirmar que la gran mayoría de los senadores de Morena y sus aliados no conocen qué van a votar. Sé que hubo una reunión hoy, de cerca de tres horas, en donde les explicaron de qué se trata.

«Eventualmente, los senadores de las comisiones (de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda) pudieran tener un mejor entendimiento, pero que tú digas si a ciencia cierta saben de qué se trata, no lo creo. Y en el debate lo vas a ver, porque no creo que hablen más que de generalidades y otra vez echarle la culpa al pasado», avizoró Álvarez Icaza.

Entre los cambios más importantes están la temporalidad de los órganos electorales en las juntas distritales y que solo funcionen 260 en lugar de 300, fuera del proceso electoral.

En los estados se eliminarán las figuras de Vocal Secretario y Vocal de Organización en la estructura del INE, mientras que a nivel distrital se suprimirán los cargos de Vocal de Organización Electoral, Vocal de Registro Federal de Electores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Vocal Secretario, manteniendo en la estructura solo al Vocal Operativo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que la ideal sería que el Senado no aprobara una reforma electoral sin consenso con la oposición y con serios señalamientos de inconstitucionalidad.

«Un Instituto Nacional Electoral (INE) debilitado y menoscabado no sería el mejor árbitro para llevar a cabo la elección de 2024 que, de suyo, luce muy competida», alertó.

No obstante, hasta anoche no asomaba ruptura en el bloque integrado por Morena, PT y PVEM.