La interrupción de operaciones aéreas en Estados Unidos provocó cancelaciones, retrasos y modificaciones de itinerarios entre pasajeros atendidos por agencias de viajes de Aguascalientes, debido a que la contingencia afectó tanto a quienes tenían como destino ese país como a turistas que utilizaban sus aeropuertos para realizar conexiones internacionales hacia Europa y Asia, informó Jorge Alberto Martínez Medrano, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en la entidad.

El representante local de la AMAV confirmó que durante dos días una parte importante de los vuelos permaneció en tierra, situación que repercutió en los itinerarios de pasajeros que tenían viajes programados. Explicó que entre las principales afectaciones se registraron cancelaciones de vuelos, retrasos en las operaciones, cambios en las fechas de salida y regreso, así como modificaciones en las conexiones aéreas.

Detalló que el problema tuvo repercusiones internacionales, debido a que numerosos viajeros utilizan ciudades estadounidenses como puntos de conexión para continuar sus trayectos hacia otros países. Entre los destinos mencionó Hong Kong y otras ciudades de Asia y Europa, cuyos itinerarios dependían de vuelos procedentes de México con escalas en Los Ángeles, Nueva York o Florida.

Señaló que, ante esta situación, las agencias de viajes tuvieron que gestionar las modificaciones de los itinerarios de sus clientes y dar seguimiento a las alternativas ofrecidas por las compañías aéreas. No obstante, destacó que las aerolíneas respondieron adecuadamente al respetar los cambios de fechas y las condiciones de los servicios contratados.

Consideró que el episodio registrado en Estados Unidos estuvo relacionado con una falla tecnológica, por lo que las agencias mantienen informados a sus clientes sobre posibles contingencias que pudieran afectar los viajes programados para diciembre y los primeros meses de 2027.