Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La crisis de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) podría elevar la percepción de riesgo entre inversionistas y afectar el crecimiento de la economía, advirtieron analistas.

«Un INE corrupto es totalmente contrario al Estado de Derecho y daña al pilar de la institucionalidad para el crecimiento», afirmó Federico Rubli Kaiser, asesor del despacho MAAT SC.

Añadió que la incertidumbre puede afectar las decisiones de inversión, pues el Estado de Derecho es fundamental para generarla.

«La crisis de corrupción del INE llega en un mal momento en el que la inversión privada ha comenzado a recuperarse de manera incipiente. Si la crisis del INE no se soluciona prontamente de manera satisfactoria, es muy probable que se revierta la recuperación de la inversión», advirtió.

Por su parte, Gabriela Gutiérrez, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), coincidió en que los inversionistas consideran la certeza jurídica, la estabilidad democrática y la fortaleza institucional, por lo que la confianza es una especie de activo económico.

«La incertidumbre institucional es uno de los factores que pueden influir en la percepción de riesgo de un país, particularmente cuando existen dudas sobre la independencia de sus instituciones o la previsibilidad de sus procesos democráticos.

«Una mayor percepción de riesgo puede traducirse en primas de financiamiento más elevadas, volatilidad en los mercados financieros y decisiones de inversión más cautelosas», indicó.

Por ello, el IMEF llamó a garantizar un proceso transparente, imparcial y apegado a la legalidad en la designación de la persona titular del INE, preservando la autonomía del organismo.

«México necesita instituciones sólidas, reglas claras y confianza para transformar las oportunidades económicas en crecimiento sostenido», expuso.