Fernanda Carapia Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Las empresas de grúas se vieron rebasadas por la demanda de servicios solicitados la noche del jueves, debido a la tormenta. Fueron más de 800 reportes los que recibieron, en conjunto, la Asociación Jalisciense de Grúas y la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas.

«La verdad es que estuvimos rebasados por mucho. Hubo muchísimos vehículos varados, inundados», comentó Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional.

Tan sólo las empresas que pertenecen a esta agrupación, atendieron poco más de 500 solicitudes de servicio, en un lapso de dos a tres horas -durante la tormenta- y ayer seguían recibiendo.

José Tomás Ortiz, presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas, informó que sus agremiados dieron atención a 300 conductores.

«Esta megatormenta fue atípica, (…) por eso la Ciudad colapsó y el automovilista no pudo reaccionar a tiempo», señaló Ortiz.

La petición más grande de servicios en el temporal, hasta antes del jueves, fue el 19 de agosto, con 200 llamadas.

Ambos líderes aseguraron que el tiempo de respuesta excedió, por mucho, sus promedios, pues todavía ayer al mediodía seguían atendiendo servicios rezagados.

«Normalmente tenemos 60 minutos promedio para el Área Metropolitana en condiciones normales, pero en estas condiciones el que menos estuve esperando fue de 2 horas y media a 3 horas una grúa», detalló Dueñas.

«Y todavía tenemos una lista de citas para ir a recoger vehículos de estacionamientos, de sótanos y de algunos lugares donde es difícil el acceso hasta que bajen completamente los niveles de agua».

Ortiz refirió que otro de los motivos por el cual se retrasó el servicio es que las avenidas estaban colapsadas, y también tenían que esperar a que bajara el agua.

La tormenta del jueves ha sido la más intensa del temporal. Según Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en la zona de Av. Guadalupe cayeron 56.8 litros de agua por metro cuadrado, lo que equivale a vaciar casi tres garrafones de agua. En la zona de Plaza del Sol cayeron 56.4 litros por metro cuadrado.

Desde que empezó el temporal no se habían tenido estos registros; previo al jueves, la acumulación mayor de agua se tuvo el 26 de julio, en Miramar, con 35 litros por metro cuadrado.

En cuanto a vientos, la racha más fuerte se tuvo en la UAG, donde se alcanzaron los 66.7 kilómetros por hora. No obstante, no fueron los vientos más fuertes del temporal, ya que el 22 de julio, en Las Cañadas, se registraron 77 kilómetros por hora.

Por otra parte, 99 viviendas tuvieron inundaciones en Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y Guadalajara.