Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Ha pasado poco más de un año desde que José Elías Moreno estuvo delicado a causa de la COVID-19, que incluso le provocó neumonía, y sigue padeciendo las secuelas, se cansa al subir escaleras y cuando se le olvidan algunas cosas no duda en echarle la culpa al virus.

El actor de 65 años toma todas las precauciones para no volver a contagiarse, además evita los cambios drásticos de temperatura.

Y aunque está en grabaciones de la telenovela Amor Dividido, historia que entró al aire el 17 de enero por Las Estrellas, comentó que la producción que encabeza Angelli Nesma es muy estricta en los protocolos sanitarios para evitar un posible brote de contagios.

«Yo tuve COVID a finales del 2020, me tocó grabando la novela Fuego Ardiente, donde hice una actuación especial. Tuve neumonía y cuando me tocó regresar al set hasta hablar me costaba trabajo», contó, «ha sido un proceso difícil, pero a la vez padre porque ha sido un reencuentro con la carrera y bendito sea Dios sigo trabajando».

Por el cuadro de neumonía que presentó, dijo, se cuida más de lo que lo hacía antes, aunque se sigue cansando al subir escaleras.

«Ah y le echo la culpa al COVID cuando se me olvida algo», agregó sonriendo, «si se me olvida cómo se llama una persona, le digo ‘perdón, es que tuve un COVID horrible'».

No estuvo hospitalizado porque no encontró una cama disponible, pero el actor de 65 años sí requirió apoyo de oxígeno por 40 días.

Durante las grabaciones de Amor Dividido los actores sólo se quitan el cubrebocas para la realización de sus escenas y mantienen la sana distancia.

En la historia protagonizada por Eva Cedeño, Andrés Palacios y Gabriel Soto, José Elías Moreno interpreta a Domingo Moreno, un marido y padre de familia ejemplar.

«Creo que es uno de los personajes más bonitos que me ha tocado interpretar en mi carrera», expresó el artista que debutó en la actuación a los 19 años.

«A mí me gusta mucho que no es esa novela de los malos ñaca ñaca, al final yo creo que los villanos van a caer en alguna equivocación como sucede en la vida misma».

La telenovela se transmite a las 18:30 horas y aunque su trama es rosa, confrontará las miserias humanas.

«Una vez escuché una frase que me gustó que dice que el problema no es la televisión ni los medios porque a la hora que sea puedes tocar el tema que sea, el problema es quién y cómo se toca, Amor Dividido es una historia familiar, pero tocará las virtudes y miserias humanas, cómo de pronto por una decisión mal tomada le puedes dar al traste a tu vida».

