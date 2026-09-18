Nicole Paulina Fonseca Vázquez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Los hábitos como la dieta occidental baja en fibra, el alcoholismo y el tabaquismo son de las causas principales de cáncer de colon; estos son cada vez más comunes y propician que se presente la enfermedad en personas más jóvenes, aseguraron especialistas.

Francisco Javier Valadez Correa, especialista en coloproctología y Jefe de la División de Cirugía del Hospital Civil, explicó que el alza en los casos de cáncer de colon ocurre en todo el mundo.

«A nivel mundial y en México hemos encontrado un aumento de la incidencia de cáncer de colon y de recto. De cada 20 personas, una va a tener cáncer de colon a los más de 50 años. Hemos estado aumentando el riesgo de tener cáncer de colon en un 4 por ciento en la población general y hasta un 8 por ciento de la población con antecedentes de riesgo, que tengan familiares con cáncer de colon», explicó.

De acuerdo con datos de GLOBOCAN 2022, de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), en México se registraron 16 mil nuevos casos de cáncer colorrectal en ese año.

Si bien las revisiones para detectar cáncer de colon suelen comenzar a realizarse después de los 50 años, el especialista añadió que se han presentado pacientes de menos de 30 con la enfermedad.

«Ha habido un aumento de cánceres de colon y recto, cada vez en pacientes más jóvenes, lo importante es que entre más joven es el paciente que presente un cáncer de colon o de recto, es más agresivo el cáncer», dijo

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, el cáncer colorrectal en menores de 50 años ha aumentado en un 50 por ciento desde 1994.