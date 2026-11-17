El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes movilizó a 821 mil 600 pasajeros entre enero y octubre de 2026, lo que representa un incremento del 1.3% respecto al mismo periodo de 2025, cuando registró 811 mil usuarios, de acuerdo con el reporte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

Durante octubre, la terminal aérea contabilizó 85 mil 800 pasajeros, cifra 4.4% superior a los 82 mil 100 registrados en el mismo mes del año anterior. Este crecimiento estuvo impulsado por el tráfico nacional, que aumentó un 7.6%, al pasar de 54 mil 200 a 58 mil 300 viajeros.

En contraste, el tráfico internacional presentó una reducción del 1.7%, al pasar de 27 mil 900 pasajeros en octubre de 2025 a 27 mil 500 en el mismo mes de 2026.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, el aeropuerto registró 546 mil 100 pasajeros nacionales, un 1.6% más que en 2025, mientras que el segmento internacional alcanzó los 275 mil 600 usuarios, con un crecimiento del 0.7%.

Las cifras muestran que el aumento en el número de pasajeros de la terminal aérea de Aguascalientes se concentró principalmente en el mercado nacional, mientras que el tráfico internacional registró una ligera disminución durante octubre.