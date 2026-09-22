El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes registró en agosto de 2026 un total de 94 mil 200 pasajeros, cifra que representa un incremento de 9.7% respecto a los 85 mil 900 pasajeros movilizados durante el mismo mes de 2025, de acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

El crecimiento estuvo impulsado por el tráfico nacional, que pasó de 55 mil 200 pasajeros en agosto de 2025 a 65 mil 200 en el mismo mes de este año, un aumento de 18.3%. En contraste, el movimiento internacional disminuyó 5.8%, al pasar de 30 mil 700 a 28 mil 900 pasajeros.

En el acumulado de enero a agosto de 2026, la terminal aérea de Aguascalientes suma 656 mil 200 pasajeros, frente a los 653 mil 100 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 0.5%.

El reporte de GAP muestra que, durante los primeros ocho meses del año, el aeropuerto estatal movilizó 433 mil 800 pasajeros nacionales, prácticamente la misma cantidad registrada en 2025. En el segmento internacional se contabilizaron 222 mil 300 pasajeros, 1.4% más que los 219 mil 200 registrados un año antes.

A nivel de los aeropuertos operados por GAP, el comportamiento de Aguascalientes durante agosto se ubicó por encima del crecimiento total de 0.5% registrado por el grupo. En el periodo enero-agosto, el tráfico acumulado de las terminales administradas por GAP disminuyó 3.9% respecto al mismo lapso de 2025.