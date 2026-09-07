Aeropuerto, escaparate para los vinos locales

El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes se ha transformado en la primera vitrina del sector vitivinícola local mediante las Activaciones Vinícolas, una estrategia orientada a promover la producción de vinos y el turismo enológico entre los visitantes nacionales e internacionales que arriban a la entidad.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), en coordinación con el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), forma parte de los ejes de Identidad Vitivinícola y Mercadotecnia, integrados en el Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria Vitivinícola de Aguascalientes.

El titular de la Sedecyt, Esaú Garza de Vega, señaló que el objetivo principal es incentivar los recorridos por los viñedos locales y dinamizar la economía de los productores de la región.

Durante estas jornadas, expertos ofrecen degustaciones gratuitas, detallan las notas y el origen de las etiquetas participantes y orientan al público sobre las experiencias gastronómicas y paisajísticas disponibles en las vinícolas del estado. La dinámica se complementa con muestras de música y bailes tradicionales.

El programa contempla la realización de dos activaciones mensuales, con la participación rotativa de diversos productores vitivinícolas del estado. Las siguientes fechas programadas para estas actividades en la terminal aérea son el 17 y el 25 de septiembre.