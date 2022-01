Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En México no hay forma de saber qué tanto se ha distribuido la variante Ómicron de Sars-CoV-2, pues aunque hay laboratorios capaces de saberlo, no existe representatividad de esas muestras, advirtieron expertos.

«No tenemos un esquema de reconocimiento y de detección y mucho menos de las personas que se sabe que se infectaron para saber cuál es la variante que los está afectando», advirtió Malaquías López Cervantes, académico e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Para el experto, dado que es posible que haya muchos casos asintomáticos, las cifras no significan nada.

Andreu Comas, del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, aseguró que los niveles de muestreo en el País son muy bajos, por lo que no se puede evitar la expansión de brotes ni la llegada de nuevas variantes o su detección.

De acuerdo con el Consorcio, al 3 de enero se han reportado 368 secuencias de Ómicron en 15 estados.

