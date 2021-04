Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al abordar el tema del populismo político, el consejero electoral Ciro Murayama dijo que es necesario hacer una reflexión sobre nuestra realidad y los riesgos que puede enfrentar México.

Durante la presentación de “Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma la democracia”, libro de la politóloga italiana Nadia Urbinati, editado por el INE y Grano de Sal, Murayama calificó al populismo como riesgo de fractura democrática.

“En el pasado, las quiebras democráticas se producían por factores externos, como pueden ser los golpes de Estado militares.

“Ahora, lo que tenemos es una especie de enfermedad autoinmune de la democracia, es decir, que desde dentro surgen los movimientos que en nombre de la democracia pueden acabarla asfixiando y negando”, dijo.

Precisó que el libro no se refería a México, pero daba pie para analizar los riesgos que la democracia mexicana puede enfrentar.

El libro se presentó vía remota en la Feria del Libro de Yucatán, en medio de las diferencias que existen entre consejeros del INE y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El discurso populista tienen una vena profunda y autoritaria cuando no conceden ninguna legitimidad a sus adversarios, cuando los satanizan, cuando se burla de ellos, cuando los persigue, y se sale de los controles democráticos.

“El gobierno populista no se hace cargo ni siquiera de las cuentas que entrega, como el líder solo es líder del pueblo y no tiene voluntad propia, deben ser las cosas que el pueblo le pidió, y si no logra los resultados, la culpa debe caer en manos de los enemigos del pueblo”, consideró.

Sin embargo, coincidió con la autora, la inestabilidad del populismo, no puede perdurar mucho, porque, dijo, se vuelve un régimen autoritario o totalitario o vuelve a las reglas de la democracia.

“El populismo es la negación de varios de los principios democráticos de la convivencia, que es reconocer la legitimidad del otro a existir, a disentir, a aceptar que las minorías pueden volverse mayorías, y que las mayorías pueden ser efímeras”, añadió.