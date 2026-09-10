Personas que viven con VIH y son derechohabientes del IMSS enfrentan problemas de abasto de medicamentos y de acceso a estudios en el Hospital General de Zona No. 2, situación que podría provocar interrupciones en sus tratamientos, denunció Efraín González Muro, director del Centro de Atención Vive Aguascalientes (CAVA).

El activista explicó que las personas con VIH afiliadas al Instituto pueden recibir atención en los hospitales 1, 2 y 3 del IMSS; sin embargo, aseguró que las dificultades se concentran actualmente en el Hospital 2, particularmente cuando se realizan cambios de clínica o se requieren medicamentos de reciente incorporación.

Subrayó que CAVA tampoco cuenta con medicamentos para cubrir las necesidades de los pacientes, por lo que existe preocupación ante la posibilidad de que alguna persona tenga que suspender su tratamiento antirretroviral.

Estimó que en cada uno de los tres hospitales del IMSS se atiende a alrededor de 600 personas que viven con VIH. A ello se suma la detección de nuevos casos, que posteriormente son canalizados a las instituciones de salud para recibir atención.

Advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales en el Hospital 2, las personas recién diagnosticadas podrían esperar entre tres y cinco meses para tener acceso a los estudios médicos y al tratamiento correspondiente.

El director de CAVA consideró que el problema no debe atribuirse a la población, sino a la falta de estrategias institucionales de información y prevención sobre el VIH y el sida.