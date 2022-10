Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, reconoció ayer que será difícil que el precio de la tortilla baje en el corto plazo.

Entrevistado al término de la mañanera, el funcionario ponderó que el precio se ha estabilizado en las últimas semanas, tras una reducción a principios de mes.

-El precio de la tortilla sigue en aumento o está a niveles altos, sobre todo en las tortillerías, se le inquirió en Palacio Nacional.

«No, está en 21.50 (pesos) desde hace tres semanas en promedio nacional para tortillerías y en 13 pesos en supermercados», respondió Sheffield.

-¿Eso no es alto, Procurador?, se le preguntó.

«Pues si no ha subido en las últimas tres semanas, ¿es alto comparado con qué?, el punto de partida es el precio del maíz a nivel internacional; igual que en el caso del trigo, son precios internacionales», dijo.

«Ha venido a la baja porque el mes previo el precio estaba arriba de 22 pesos en tortillería y en 13.50 en supermercado».

-¿Ven que vaya a seguir bajando?, se le insistió.

«Esperemos que sí, pero no va ser una baja muy pronto, hasta ahorita lo que se ha logrado es que esa alta que se dio en el mes de septiembre se refleje en una baja ya en octubre y esperemos que se mantenga un tiempo así», contestó.

«Ojalá existan condiciones, sobre todo en el mercado internacional, porque en México no somos una isla para que puedan continuar bajando los precios o por lo menos que no suban tanto como están subiendo en el ámbito internacional».

Grupo REFORMA publicó ayer que, aunque la tortilla de maíz fue uno de los 24 productos de la canasta básica incluido en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), de mayo a septiembre ha aumentado de precio.

Según datos del Inegi, entre abril, mes previo al Pacto, y septiembre de este año, el precio de la tortilla de maíz acumuló un alza de 6.83 por ciento, mientras que a tasa anual en septiembre se encareció 15.4 por ciento.