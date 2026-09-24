Advierten que bebés pudieron contaminarse con fármaco

Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que el IMSS reportó que cuatro de los cinco recién nacidos fallecidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona 1 de Durango dieron positivo a la bacteria asociada al brote, el infectólogo Alejandro Macías advirtió que es muy probable que la bacteria haya sido introducida al torrente sanguíneo de los menores por medio de una solución o medicamento contaminados.

«Se contaminó una solución o un medicamento a través de prácticas, pues que se dan a veces en algunas áreas de manejo intensivo de los niños, y muy probablemente así se introdujo la bacteria que luego se se pasó al torrente sanguíneo», alertó el ex comisionado para el control epidémico del virus de la Influenza A-H1N1.

Según el experto, la culpa no es de la bacteria, porque no está en su plan meterse al torrente sanguíneo de una persona habitualmente.

«La cosa es cómo llegó esa bacteria», expresó sobre el caso del IMSS.

Para el especialista médico, seguramente hubo una ruptura de las condiciones de seguridad que debe haber alrededor de la terapia intravenosa.

«Falta que se informe, pero se puede asegurar que todos estos niños tenían una terapia dentro de una vena; terapia intravenosa para administrar medicamentos, soluciones o inclusive nutrición para algunos niños que no pueden comer. Entonces, es evidente que fallaron los protocolos de seguridad que están bien establecidos para que la terapia intravenosa reduzca su riesgo lo más posible», analizó.

El riesgo, detalló, es que a veces el personal de salud usa una botella para distribuir a cinco niños diferentes o a más una solución o medicamento.

«Eso no debe ser, cada niño tiene que tener su solución, su medicamento, no debe mezclarse medicamentos entre pacientes. Es decir, como los niños están chiquitos y la ampolleta es de adultos, pues le sacan dosis para cinco niños diferentes, eso no debe ser porque corren el riesgo de contaminación. Pero se hace muchas veces, digamos, por una economía a veces mal entendida. Muy probablemente eso fue lo que pasó».

–¿La falla puede asociarse a falta de insumos y personal médico?–, se le preguntó.

«Desde luego, si tenemos instituciones que están trabajando al límite de sus fuerzas, con servicios saturados, atiborrados, un personal superado, estresado, a veces sin acceso a la capacitación, porque manejar esos niños es una situación o es una cuestión de alta habilidad, digamos, para el personal de enfermería y si no tienen acceso a la capacitación, pues es parte de todo este proceso», afirmó.

Macías indicó que la causa es la falta de un presupuesto adecuado para el sector salud. La OMS dice que lo mínimo que se puede para tener un sistema de salud decente es el 6 por ciento del producto interno bruto y en México se le dedica el 3 por ciento.

«Estamos con instituciones que pues no tienen un financiamiento adecuado», lamentó.

Macías consideró que es un tema que no debe politizarse, y aseguró que se trata de una problemática de hace muchas décadas que ya debió haberse resuelto.