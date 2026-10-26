Un eventual cambio en la metodología para determinar los valores catastrales podría repercutir en el cobro del impuesto predial en Aguascalientes, aunque la nueva ley federal para homologar los catastros y registros públicos de la propiedad no establece incrementos automáticos, advirtió Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado.

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, el representante local del notariado explicó que será necesario esperar los lineamientos federales para conocer si se modificará la metodología para determinar los valores catastrales que sirven como base para calcular el predial y otros impuestos relacionados con los inmuebles. Precisó que, actualmente, Aguascalientes calcula este gravamen con base en valores catastrales cuya actualización incorpora herramientas tecnológicas, cartografía digital, estudios topográficos y sistemas de georreferenciación.

Enfatizó que la nueva legislación federal pretende homologar los procedimientos inmobiliarios en el país mediante la integración de información catastral y jurídica en una cédula única por inmueble. Sin embargo, su aplicación dependerá de las disposiciones técnicas y administrativas que emitan las autoridades competentes.

Señaló que Aguascalientes cuenta con avances en la digitalización de sus registros públicos y catastros, por lo que su adaptación al nuevo esquema podría facilitarse. No obstante, advirtió que la interconexión de las plataformas nacionales representará retos tecnológicos y presupuestales para las entidades que todavía realizan trámites mediante documentos físicos.

En cuanto al trabajo de los notarios, aseguró que no habrá cambios inmediatos en los procedimientos cotidianos y que las operaciones continuarán bajo los mecanismos actuales mientras se definen las nuevas disposiciones.

Finalmente, consideró positiva la homologación de los sistemas inmobiliarios, siempre que los lineamientos permitan aprovechar la infraestructura existente y simplificar los trámites sin afectar los avances alcanzados en Aguascalientes.