WASHINGTON, EU.- El brote de Covid-19 en EU se está volviendo “una pandemia de los no vacunados”, advirtió ayer la directora de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), Rochelle Walensky.

Además, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, Anthony Fauci, dijo que la propagación de la variante Delta se ha visto reflejada en un aumento de las muertes en la nación, casi en su totalidad entre personas no inmunizadas.

What’s clear: This is becoming a pandemic of the unvaccinated.#COVID19 cases are in areas w/ low vaccination bc unvaccinated ppl are at risk.

Communities fully vaccinated are protected bc vaccines work.

Get fully vaccinated, both doses of 2 dose vaccines https://t.co/bfOV5VzBpq https://t.co/MXu7vNJW36

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) July 16, 2021