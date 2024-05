Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Hot Sale representa no sólo una oportunidad para los usuarios de internet de encontrar ofertas en diferentes productos y servicios, sino también para los defraudadores que buscan aprovecharse de la euforia del momento.

De acuerdo con reportes recibidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los fraudes de compra-venta en línea entre enero y abril de este año registraron un alza de 45 por ciento respecto del mismo periodo del 2023.

Según esas cifras, en los primeros cuatro meses del 2024 sumaron 949 reportes de fraude, 295 casos más que en el mismo cuatrimestre del año anterior, cuando contabilizaron 654.

Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, advirtió que los ciberdelincuentes aprovechan el Hot Sale, que concluye el 23 de mayo, porque son ofertas que se ofrecen sólo en línea para de esta forma captar a sus víctimas mediante engaños.

Los principales riesgos que se corren son los fraudes, el robo de identidad y la extorsión, agregó, y de ellos, el primero es el más frecuente debido a que es más fácil de cometerlo.

«El robo de identidad requiere más datos y el fraude no porque involucra el engaño, la gente misma se entrega, por decirlo así, al no tener cautela», explicó.

Tan sólo de 2021 a la fecha, el Consejo Ciudadano ha recibido 7 mil 170 reportes por fraude de compra-venta por internet y, en cuatro de cada cinco casos, el delito ya se había consumado.

Con la pandemia se aceleró la migración de actividades cotidianas a la web, como compras, agregó Guerrero Chiprés, lo que abrió un espacio a los ciberdelincuentes.

En 2021 tuvieron 2 mil 473 reportes, en 2022 bajaron a mil 573 y para 2023 volvieron a subir a 2 mil 170, detalló.

Un 25 por ciento de estos delitos están relacionados con productos electrónicos o electrodomésticos, 14 con viajes, 12 con servicios diversos, 9 con vehículos, 7 con inmuebles y 6 con ropa, refirió.

Mientras que las mujeres son las principales víctimas en 51 por ciento de los casos contra 49 por ciento de hombres.

El 39 por ciento de quienes caen en este tipo de delitos tienen entre 18 y 30 años de edad, y el 33 por ciento, entre 31 y 45.

Nadie está exento del robo de identidad, que puede realizarse a través del hackeo de redes sociales o por el hurto de un celular, y que pueden usar hasta para solicitar un crédito que tenga que ser pagado por la víctima, advirtió Guerrero Chiprés.