Viridiana Martínez Guzmán Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Un saludo personalizado de Santa Clos y aparentemente inofensivo mediante una aplicación de internet puede convertirse en un delito de extorsión para los padres de familia u otros ilícitos, alertó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Policía Cibernética identificó distintas aplicaciones gratuitas para hacer videos en los que Santa envía un saludo personalizado a los niños, sin embargo, en todas estas requieren forzosamente de los datos personales de los niños.

“Se trata de una forma con la que los delincuentes buscan obtener información privada no solo para obtener dinero, si no también ubicaciones y lugares de visita común, de los ciudadanos para cometer otros delitos”, dijeron.

Ello pone en riesgo la integridad física de los niños, de los adultos, así como su patrimonio.

Mediante denuncias detectadas por la Policía Cibernética durante monitoreos personas informaron que compartieron información de sus hijos mediante redes sociales para que les crearan un video navideño, ahí Santa saluda a los menores pero los datos son usados para extorsionar.

“Los denunciantes refirieron que los ciberdelincuentes les exigieron hacer depósitos o transferencias bancarias hasta por 10 mil pesos a cambio de no editar los videos con contenido sexual íntimo, o utilizar el rostro de los menores en otros contenidos inapropiados”, informó la SSC.

Quienes son los supuestos creadores del video piden requisitos mediante la app de mensajería de Facebook como nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico y fotografías recientes del menor, para que aparezcan supuestamente en el video.

La Policía Cibernética recomendó revisar los términos y condiciones y los avisos de privacidad de datos personales, leer y meditar al respecto.

No compartir información sensible y privada; verificar las URL de los sitios que se visitan; leer los comentarios de otros usuarios; contar con un antivirus actualizado en todos los dispositivos electrónicos y no confiar en los links que vienen en los correos electrónicos que abren ventanas emergentes o que están en otros idiomas.

Si deciden crear un video a través de las aplicaciones de edición de fotos o videos, sugieren no compartirlo en las redes sociales, porque los videos de los saludos de Santa, refieren el nombre del menor, edad y quien se encarga de su cuidado.