Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aclaró ayer que los adultos mayores que vayan a recibir la vacuna contra el coronavirus no podrán elegir la de su preferencia, ya que todas garantizan seguridad y eficacia.

-¿No podrán elegir las personas qué vacuna aplicarse?- se le preguntó en la conferencia mañanera.

-No, no. Esto depende justamente del plan, de las proyecciones del plan, y el objetivo del plan es garantizar la más pronta llegada de la vacuna que sea más conveniente para cada territorio. Pero, insisto, todas son equivalentes y todas garantizan calidad, seguridad y eficacia- respondió.

Cuestionado sobre la fecha de inicio de la vacunación de personas adultas mayores, el subsecretario aclaró que en su momento darán el banderazo para la fase dos del plan de vacunación.

Previamente, Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, presentó el portal para realizar el registro de vacunación anticovid para los adultos mayores.

Explicó que si bien el Gobierno cuenta con un listado “bastante extenso” de ese grupo poblacional, falta completarlo para contar con un “gran registro”.

“El esquema general es: se va a hacer el registro en la página pública de los adultos mayores en este caso, ya después irán cambiando las etapas. Ese registro va a llegar a los Servidores de la Nación y a los voluntarios que están en las brigadas, que por cierto ya están llamando a todo el directorio que nosotros tenemos”, señaló.

“Nosotros como Gobierno federal ya contamos con un directorio bastante extenso de adultos mayores que tienen que ver con los apoyos de pensión para adultos mayores, pero no tenemos a todos los adultos mayores porque para empezar ese programa es de 67 años y más, y en zonas indígenas de 65 años y más; entonces nos falta una porción de la población”.

El funcionario explicó que los Servidores de la Nación también programarán las vacunas y, junto con voluntarios, avisarán a los adultos mayores “de forma personalizada”, cuándo y en dónde les toca vacunarse.

“Nos estamos adelantando para tener ese registro lo antes posible y ya después que empiecen a llegar los lotes de diferentes vacunas nosotros en campo, obviamente con los Servidores de la Nación y voluntarios que ya están hablando, poder ya programar esas vacunas, avisar de forma personalizada cuándo es que toca ya en los centros de vacunación que se están verificando”, dijo.

Calderón explicó que el registro se hará en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx/, donde es necesario proporcionar la CURP de la persona adulta mayor; entidad y municipio de residencia; así como uno o más teléfonos y correos de contacto.