Luis Homero Echeverría Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A casi dos años de su presentación, el avance del Plan México aún es incierto.

El programa, presentado en enero de 2025 por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, contempla un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras por 277 mil millones de dólares, correspondientes a 2 mil proyectos empresariales.

Para Alejandra Macías, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), los proyectos del Plan México avanzan lentamente debido a la incertidumbre que enfrentan los inversionistas, principalmente por la falta de contratos claros y el riesgo de que el Gobierno modifique las reglas.

«El Gobierno puede cambiar las reglas de un día para otro», planteó.

Si el programa estuviera dando los resultados esperados, dijo, ya debería reflejarse en un mayor dinamismo de la inversión privada.

A esto se suma la debilidad de la inversión pública, limitada por las restricciones presupuestarias y el déficit, anotó la especialista.

«Van dando pequeños pasos hacia adelante, pero falta mucho y no son un buen augurio los cambios en Estado de Derecho», opinó Macías.

Los límites a las deducciones en el Paquete Económico 2027, añadió, también generan incertidumbre.

Uno de sus indicadores es la construcción de 100 parques industriales; sin embargo, la Asociación Nacional de Parques Industriales reporta un avance de 40 en 14 entidades, con una inversión de mil 400 millones de dólares de 26 desarrolladores.

Las entidades que concentran la mayor parte de estos parques son Nuevo León, con 13; CDMX, con 8; y Baja California, 4.

El Plan México será presentado mañana por la Presidenta Claudia Sheinbaum ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC en China.